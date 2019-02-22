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Александр Волков и Алистер Оверим возглавят турнир UFC в Санкт-Петербурге
Эта мяснейшая битва пройдет совсем скоро – 20 апреля.
Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистера Оверима возглавит турнир UFC, который пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.
В последнем на данный момент поединке в UFC Волков за 11 секунд до конца боя нокаутом проиграл Деррику Льюису. Оверим, напротив, в последнем бою нокаутировал Сергея Павловича.
- Турнир UFC в Санкт-Петербурге пройдет в СК «Юбилейный».
- Помимо пары Волков – Оверим, в октагоне встретятся пары Сергей Павлович – Марсело Голм, Марчин Тыбура – Шамиль Абдурахимов и Роксанн Модаффери – Валентина Шевченко.
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