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Александр Волков и Алистер Оверим возглавят турнир UFC в Санкт-Петербурге

Волков и Оверим возглавят турнир UFC в Санкт-Петербурге
Eurosport

4 мин. назад

Эта мяснейшая битва пройдет совсем скоро – 20 апреля.

Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистера Оверима возглавит турнир UFC, который пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге.

В последнем на данный момент поединке в UFC Волков за 11 секунд до конца боя нокаутом проиграл Деррику Льюису. Оверим, напротив, в последнем бою нокаутировал Сергея Павловича.

  • Турнир UFC в Санкт-Петербурге пройдет в СК «Юбилейный».
  • Помимо пары Волков – Оверим, в октагоне встретятся пары Сергей Павлович – Марсело Голм, Марчин Тыбура – Шамиль Абдурахимов и Роксанн Модаффери – Валентина Шевченко.

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