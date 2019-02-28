«Я вырос на твоих боях». Хабиб надеялся на бой с кумиром, но Жорж Сен-Пьер ушел на пике

Жизнь Жоржа Сен-Пьера напоминает историю школьника-неудачника из американской киножвачки с хорошим концом. В детстве над ним вечно издевались хулиганы, а сейчас он уходит непобежденным из UFC с рекордом 22-2 и пятью ребяческими победами на других ивентах.

Сен-Пьер защитил пояс в полусреднем весе девять раз подряд, после чего взял паузу на четыре года. Он вернулся ради боя в другой весовой категории, задушил Майкла Биспинга и завоевал титул в среднем весе. Тогда журналисты намекали на его окончательный уход, но Жорж заигрывал с прессой: «Я нахожусь в окончании карьеры и буду браться лишь за то, что меня реально интересует. Я говорил об этом не раз. Возможно, через пару месяцев какой-нибудь парень станет чемпионом и королем ММА, и это меня заинтересует».

Через год к желающим выйти в восьмиугольник с чемпионом присоединился Хабиб, который в инстаграме указал условия и расплывался в уважении к легенде: «Давай проведем бой в 155 фунтах, или я дам тебе еще пять фунтов, потому что ты никогда не сгонял вес до лимита легкого дивизиона. После этого боя ты можешь завершить карьеру. Я вырос на твоих боях, и у меня нет к тебе ничего, кроме уважения. Верю, что доказал это тебе, когда ты был в Москве».

Сен-Пьер не отказал Нурмагомедову и на прощальной пресс-конференции заявил, что бой не состоялся только из-за прерогативы боссов UFC, которые предлагали Жоржу других файтеров. Орел ответил провокационным роликом в инстаграме, где мультяшный чемпион в легком весе издевался над Дэйной Уайтом. Теперь Хабиб ждет кумира в Дагестане на знакомство с местной кухней и уже попрощался с идеей о бое с кумиром. И вот почему.

Жорж неоднократно заявлял, что состоит в натянутых отношениях с Уайтом: «Он наверняка недоволен тем, что не контролирует меня. Уайт любит заключать контракт с ребятами, которые будут ему подчиняться, но я не такой. Мне не нужно драться для того, чтобы себя прокормить. Мне не нужна UFC для того, чтобы выживать – сделаю это и без нее». На других площадках Нурмагомедов не имеет права драться из-за контракта с UFC.

Помимо проблем с руководством, Сен-Пьер банально устал. Во время четырехлетнего перерыва боец признался в том, что у него обсессивно-компульсивное расстройство, которое сводило его с ума. Из-за синдрома у канадца возникли мания быть лучшим, частые провалы в память и навязчивые мысли о пришельцах. О последнем он рассказал Джо Рогану в подкасте: «Однажды я был в Альбукерке с Рашадом Эвансом, мексиканским бойцом Алехандро и Али Абдель-Азизом, вроде бы он менеджер Фрэнки Эдгара. Мы ехали в машине и видели НЛО. Не знаю, что это было. Оно двигалось на нас, а потом резко сменило направление и исчезло».

Выходу из психологических проблем Сен-Пьеру может помочь новая мотивация. О личной жизни канадца витал лишь один слух по поводу связи с моделью Дивин Кирзи (представляла Канаду на «Мисс Вселенная-2010») и новорожденном малыше Лиаме, но и он не подтвердился. Когда тебе 37 лет, фотки с красивыми девушками в инстаграме уже не утешают, и ты невольно задумываешься о семье. В одном из интервью ЖСП сокрушался, что мечтает создать семью и найти вторую половинку, но регулярные тренировки мешали этому. Теперь не будут.

Жорж Сен-Пьер против Мэтта ХьюзаGetty Images

На финальной пресс-конференции Сен-Пьер дал совет старичкам: «Уходите, когда вы на вершине и показываете лучшего себя. Не ждите, пока кто-то скажет вам остановиться. Принимайте это решение сами». Жорж это сделал как никогда вовремя.

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