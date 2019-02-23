Getty Images

Бойца UFC Халида Муртазалиева дисквалифицировали на 2 года за допинг

Муртазалиева дисквалифицировали на 2 года за допинг
Eurosport

1 час назад

Махачкалинец вернется в октагон не раньше октября 2020-го.

Антидопинговое агенство США (USADA) наложило двухгодичный бан на российского бойца UFC Халида Муртазалиева за два проваленных допинг-теста.

Пробы, который Халид сдавал 3 октября и 6 декабря 2018 года, согласно официальному сайту USADA, показали положительный результат. Отсчет дисквалификации пойдет с 3 октября.

  • Махачкалинский спортсмен дебютировал в UFC в сентябре. В первом бою Халид нокаутировал Си Би Доллэуэя во втором раунде.
  • В карьере Муртазалиева 14 побед и 2 проигрыша.

«Клянусь детьми, я никогда не принимал стероиды». Самый скандальный боец UFC снова вляпался в допинг

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте