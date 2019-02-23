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Бойца UFC Халида Муртазалиева дисквалифицировали на 2 года за допинг
Махачкалинец вернется в октагон не раньше октября 2020-го.
Антидопинговое агенство США (USADA) наложило двухгодичный бан на российского бойца UFC Халида Муртазалиева за два проваленных допинг-теста.
Пробы, который Халид сдавал 3 октября и 6 декабря 2018 года, согласно официальному сайту USADA, показали положительный результат. Отсчет дисквалификации пойдет с 3 октября.
- Махачкалинский спортсмен дебютировал в UFC в сентябре. В первом бою Халид нокаутировал Си Би Доллэуэя во втором раунде.
- В карьере Муртазалиева 14 побед и 2 проигрыша.
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