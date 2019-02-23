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Пока Хабиб Нурмагомедов забанен, UFC проведет бой за временный пояс в его весовой категории
Зато вопрос со следующим соперником россиянина отпал.
Промоушен проведет в апреле бой за титул временного чемпиона в легком весе.
По информации MMAFighting, поединок состоится 13 апреля под эгидой FC 236 в Атланте. В октагоне встретятся Дастин Порье (24 победы и 5 поражений) и Макс Холлоуэй (20-3).
- Из-за массовой потасовки в концовке боя за пояс чемпиона UFC в легком весе Атлетическая комиссия Невады наградила Нурмагомедова 9-месячным баном.
- Отсчет дисквалификации ведется от октября 2018-го.
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