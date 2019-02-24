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Петр Ян вынес Джона Додсона по решению судей – четвертая победа русского в UFC

Ян вынес Додсона по решению судей – четвертая победа русского в UFC
Eurosport

1 час назад

Обязательно следите за этим парнем.

26-летний боец ММА из России Петр Ян единогласным решением судей победил американца Джона Додсона на первом турнире UFC в Чехии.

Рефери по итогам трех раундов оценили бой 30-27, пишет MMAFighting. Это четвертая победа Яна за 8 месяцев в промоушене – это достижение не покорялось ни одному из представителей России.

Додсон отправил Яна во втором раунде в нокдаун, но русский спортсмен оправился от тяжелого удара, а судьи и этот раунд отдали Петру.

  • Полная статистика боев Яна – 12-1.
  • У Додсона 20 побед и 11 поражений.

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