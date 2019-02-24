Хабиб – Фергюсону: «Тебе надо или сражаться, или ждать меня. Упал – поднимайся, никаких жалоб»

Отбывающий 9-месячную дисквалификацию боец UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Тони Фергюсона не биться за временный пояс чемпиона в своей категории.

«Парни, хочу напомнить вам, что перед тем, как стать чемпионом, я был трижды близок к этому титулу и трижды провалил свою попытку. Первый раз – июль 2016-го, когда мне предложили биться в Рамадан, и я отказался. Второй – UFC 205 в Нью-Йорке, где мне предложили титульный бой, мы подписали бумаги, но бой не состоялся, вы знаете эту историю. Третий – UFC 209, момент, когда я был госпитализирован и едва не умер.

Тони, у тебя был шанс и ты его упустил, вини только себя в этом. Ты в курсе, что я дисквалифицирован и не могу драться, но будет несправедливым лишать меня титула чемпиона. За 9 месяцев я победил трижды, я заработал и защитил свой пояс. Как боец ты заслуживаешь титульного поединка, ты – великий боец и противник. Но тебе нужно или биться, или ждать, пока моя дисквалификация закончится, и сразиться со мной (но UFC этого не хочет). Не понимаю твоих обид: если упал – поднимайся, никаких жалоб», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

За пояс в категории Хабиба подерутся Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

Атлетическая комиссия Невады забанила Нурмагомедова за массовую драку в концовке его боя с Конором Макгрегором в октябре.

«Парни не могут сидеть и ждать». UFC сводит Конора и Фергюсона из-за принципов Хабиба

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