Абдель-Азиз: «Конор боится реванша, а Хабиб выйдет с кем угодно: с верблюдом, с ослом, с медведем»

Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, считает, что Конор Макгрегор избегает реванша с дагестанским бойцом.

«Конор не просил о реванше. Он даже не думает о повторном бое. Его отец боится реванша. Его мать боится реванша. Его дети, его жена, вся Ирландия – все они боятся произносить слово «реванш». Они боятся. Страх захватил всю Ирландию.

Они боятся любого слова, которое начинается с буквы «Х». Хабиб готов драться с кем угодно: с верблюдом, с ослом, с медведем. Он бы подрался с тигром. Но я знаю одно: мы хотим, чтобы Конор дожил свои деньки в мире и покое.

Конору следует помнить: не стоит браться за задачи, с которыми ты не в силах справиться», – приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

В октябре прошлого года Хабиб победил Конора на турнире UFC 229.

Следующий соперник Хабиба в UFC пока неизвестен. Конор, вероятно, подерется с американцем Дональдом Серроне.

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