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Боец UFC Джессика Андраде женилась на девушке-биологе

Боец UFC Джессика Андраде женилась на девушке-биологе
Eurosport

6 мин. назад

Мир да любовь.

Боец UFC Джессика Андраде сочеталась браком с девушкой-биологом Фернандой Гомес. Свадьба прошла в Лас-Вегасе.

Андраде и Гомес встречались на протяжении нескольких лет. После поражения Джессики от Йоанны Енджейчик (поединок прошел в мае 2017-го) Фернанда сделала возлюбленной предложение.

  • Всего на счету Андраде 19 побед в MMA при шести поражениях (статистика в UFC – 10 побед, 4 поражения).
  • В мае Джессика проведет поединок с Роуз Намаюнас – это будет бой за титул в минимальном весе.

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