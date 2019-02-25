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Боец UFC Джессика Андраде женилась на девушке-биологе
Мир да любовь.
Боец UFC Джессика Андраде сочеталась браком с девушкой-биологом Фернандой Гомес. Свадьба прошла в Лас-Вегасе.
Андраде и Гомес встречались на протяжении нескольких лет. После поражения Джессики от Йоанны Енджейчик (поединок прошел в мае 2017-го) Фернанда сделала возлюбленной предложение.
- Всего на счету Андраде 19 побед в MMA при шести поражениях (статистика в UFC – 10 побед, 4 поражения).
- В мае Джессика проведет поединок с Роуз Намаюнас – это будет бой за титул в минимальном весе.
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