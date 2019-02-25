Бразильский боец MMA решил, что он герой из Tekken, и нокаутировал противника комбо различных ударов

В рамках турнира Road FC прошел поединок между бразильцем Микелем Перейрой и представителем Южной Кореи Дайсун Кимом.

Бой завершился победой Перейры техническим нокаутом во втором раунде. По ходу схватки бразилец неоднократно демонстрировал нестандартную технику: крутил вертушки, исполнял лунное сальто и использовал клетку, чтобы оттолкнуться и ударить оппонента.

Полную запись поединка можно посмотреть по ссылке.

Лунное сальто часто применяется в рестлинге. Впервые данный вид воздушной атаки использовал американец Мандо Герреро.

Микель Перейра одержал 22-ю победу в карьере при девяти поражениях. Еще два поединка с участием бразильца были признаны несостоявшимися.

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