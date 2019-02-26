«Кто вообще отвечает за это?» Хабиб Нурмагомедов обрушился на спектакль с полуобнаженной актрисой

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов возмутился проведением в Дагестане спектакля с полуобнаженной актрисой.

«Только посмотрел это видео, выкладывать эту грязь я не стал. Кто вообще несет ответственность за это и кто организовывает подобного рода мероприятие у нас в Дагестане, я еще раз хочу отметить: у НАС. Дагестан – это наша земля, и тут организовывать подобного рода мероприятия никто не должен.

Клянусь Аллахом, пока мужчины нашего Дагестана не проснутся и не начнут наводить порядок, у нас положение будет только ухудшаться. Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто вообще отвечает за это? Дагестан – это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что внедряют последнее время к НАМ», – написал Хабиб в инстаграме.

Речь идет о спектакле «Охота на мужчин». По сюжету, замужняя героиня встречает «молодого интеллигента», после чего в его жизни начинается «полный хаос».

Спектакль прошел в Махачкале 23 февраля.

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