Продюсер спектакля «Охота на мужчин» извинился перед Хабибом и Дагестаном

Иван Жидков, актер и продюсер спектакля «Охота на мужчин», принес извинения дагестанской публике.

«Я Иван Жидков, актер и продюсер спектакля, кадр из которого опубликовал у себя в посте Хабиб Нурмагомедов. От лица творческой группы проекта приношу извинения за то, что неумышленно нанесли оскорбление дагестанскому зрителю. Спектакль ни в коем случае не призван показать «чернуху». Это классическая итальянская пьеса, которая играется по всему миру уже много лет.

Наша главная цель – делать хорошие спектакли, которые дарят радость зрителю. Постельная сцена является частью произведения. Мы не подозревали, что она может вызвать такой резонанс. Директ завален угрозами. Я понимаю, это ответ на наше непредумышленное оскорбление, но все же... У каждого народа есть свои традиции и устои – и мы их уважаем. Но мы не учли, что все так строго. Нас пригласили, мы с радостью приехали.

То, что произошло, думаю, многих, кто захочет организовать концерт или спектакль в Дагестане, заставит задуматься о цензуре. Еще раз приносим свои извинения! P.S. Всем мир», – написал Жидков в инстаграме.

Хабиб изначально выложил в инстаграме гневный пост со скрином эротической сцены, позже заменил его черным квадратом.

По сюжету спектакля «Охота на мужчин», замужняя героиня встречает «молодого интеллигента», после чего в его жизни начинается «полный хаос».

Спектакль прошел в Махачкале 23 февраля.

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