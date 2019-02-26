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Боец UFC Крон Грейси: «Уверен, что Земля плоская. Доказательств обратному мне недостаточно»
Вы че, на шаре живете? Вы живете на плоскости.
Боец UFC Крон Грейси не уверен в научных обоснованиях того, что Земля имеет форму шара.
«Люди по-прежнему нападают на меня из-за моего старого мнения о том, что Земля плоская. Я уже несколько лет не говорю об этом. Никому не навязываю и никак не продвигаю эту идею. Да, я сомневаюсь в том, чего не видел своими глазами.
Люди говорят, что я могу сам слетать в космос и убедиться [в том, что Земля не плоская]. Но я просто имел в виду, что представленных доказательств для меня недостаточно. Верю ли я по-прежнему, что Земля плоская? Да, я уверен в этом», – рассказал Грейси в шоу Ариэля Хельвани.
- Грейси дебютировал в UFC на ивенте UFC on ESPN в Финиксе и победил Алекса Касереса.
- Ариэль Хельвани – известный журналист, специализирующийся на смешанных боевых искусствах.
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