Федор Емельяненко заслужил прощальный бой в России. В идеале – против Крокопа

Ровно месяц назад Федора Емельяненко трагически размотали в финале Bellator. Поражение получилось настолько безальтернативным и стремительным, что Последнего Императора вряд ли утешили респекты от триумфатора Бэйдера и других топ-бойцов. 30 секунд блуждания по октагону, один смачный удар, моментальный финиш – эти хайлайты уже собрали больше просмотров (суммарно – больше 5 млн на YouTube), чем многие эпические победы Федора из нулевых.

Самое странное, что фаталити Емельяненко не вызвало почти никакого резонанса в России. До боя в западных таблоидах мелькали инсайды о том, что Федор отравился (возможно, не сам), после финала тот же тезис озвучил Олег Тактаров (бывший боец UFC), но никакого глобального расследования не было. Русские медиа дружно согласились, что великому спортсмену пора заканчивать из-за возраста и травм – вот и вся аналитика.

Но сам Федор не зря молчит о завершении карьеры. У него уже нет тренера (Питер Тайссе слился и публично пожелал Емельяненко завязать), он не участвует ни в каких турнирах, он уже прилично заработал, но официальное решение пока не озвучено. Здесь есть лишь два варианта: либо Федор ждет благословения от Путина (именно президент посоветовал ему ворваться в сетку Bellator), либо великий чемпион хочет провести прощальный бой в России.

Федор Емельяненко, февраль 2019 годаGetty Images

Сценарий с еще одним ивентом прекрасен со всех сторон. Во-первых, было бы круто завязать со спортом не в Штатах, а в России, под аплодисменты местной публики. Во-вторых, очевидно, что подготовку к Бэйдеру смазали травмы и болезнь – всю последнюю неделю Федор чувствовал недомогание (это не тайна). В-третьих, поражение за 35 секунд – та строчка из Википедии, которую хочется перекрыть любой победой, пусть даже над посредственным оппонентом. К тому же бой в России – неплохой способ напоследок подзаработать на букинге: афиша с фамилией Емельяненко может собрать любой столичный ДС.

Главная интрига – кто будет соперником? Тут ровно два кандидата: либо мешок-терпила для гарантированного и спокойного уничтожения, либо сам Мирко Крокоп, обладатель смертельного хайкика.

Хорватский полицейский публично посоветовал Федору покончить с ММА, но самого Филиповича явно до сих пор печалит поражение из 2005 года. 13,5 лет назад Емельяненко остановил Крокопа, несмотря на сломанную руку – именно после того боя Последний Император авторизовал статус непобедимой легенды.

Сейчас однозначно нужен реванш. Информации пока мало, но босс Bellator Скотт Кокер признался, что Мирко давно просит бой в Москве или Японии. Теперь дело за Федором – конечно, ему надо соглашаться и настаивать на файтинге в России.

Никто не спорит: у Емельяненко была выдающаяся карьера, которую глобально не испортило даже избиение от Бэйдера. Федор все равно гениальный, уважаемый и титулованный боец, который опередил время и неплохо сражался даже в солидном возрасте.

Однако выход против 44-летнего Мирко Крокопа стал бы красивым финалом карьеры для двух достойных мужчин. И для всей эпохи олдскульного ММА.

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