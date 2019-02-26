Партнер Макгрегора: «Дисквалификация? По крайней мере, я угостил Хабиба парой ударов»

Спарринг-партнер Конора Макгрегора, американский боец Диллон Дэнис разочарован санкциями, настигшими его за участие в драке с Хабибом Нурмагомедовым после октябрьского боя.

«7 месяцев дисквалификации и штраф в 7500 долларов за самозащиту – это полная ***** [фигня]. Ну, по крайней мере, я угостил его парой ударов и сладким», – написал Диллон в твиттере.

Хабиб победил Конора на турнире UFC 229 благодаря удушающему приему.

После боя на октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием представителей команд обоих бойцов.

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