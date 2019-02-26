Getty Images

Партнер Макгрегора: «Дисквалификация? По крайней мере, я угостил Хабиба парой ударов»

Партнер Макгрегора: «Дисквалификация? По крайней мере, я угостил Хабиба парой ударов»
Eurosport

39 мин. назад

Во всем есть позитив.

Спарринг-партнер Конора Макгрегора, американский боец Диллон Дэнис разочарован санкциями, настигшими его за участие в драке с Хабибом Нурмагомедовым после октябрьского боя.

«7 месяцев дисквалификации и штраф в 7500 долларов за самозащиту – это полная ***** [фигня]. Ну, по крайней мере, я угостил его парой ударов и сладким», – написал Диллон в твиттере.

  • Хабиб победил Конора на турнире UFC 229 благодаря удушающему приему.
  • После боя на октагоне и за его пределами вспыхнула драка с участием представителей команд обоих бойцов.
Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте