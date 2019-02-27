Хабиб Нурмагомедов стал амбассадором Toyota в России

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о сотрудничестве с японским автопроизводителем Toyota.

«Теперь я официально стал амбассадором Toyota Russia. Сила, спокойствие и уверенность в победе – это то, что объединяет меня и автомобили Toyota. Впереди нас ждет много интересного, следите за новостями», – написал Хабиб в инстаграме.

Хабиб уже исполняет роль амбассадора экипировщика Reebok.

Нурмагомедов забанен до июля за драку после боя с Конором. В освободившееся время он критикует театральные постановки в Дагестане.

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