Хабиб Нурмагомедов стал амбассадором Toyota в России
К кроссовкам добавились автомобили.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о сотрудничестве с японским автопроизводителем Toyota.
«Теперь я официально стал амбассадором Toyota Russia. Сила, спокойствие и уверенность в победе – это то, что объединяет меня и автомобили Toyota. Впереди нас ждет много интересного, следите за новостями», – написал Хабиб в инстаграме.
- Хабиб уже исполняет роль амбассадора экипировщика Reebok.
- Нурмагомедов забанен до июля за драку после боя с Конором. В освободившееся время он критикует театральные постановки в Дагестане.
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