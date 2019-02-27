«Вы сами бегаете полуголыми по рингам». Станислав Садальский обратился с претензией к Хабибу

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обратился к бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову после того, как тот раскритиковал спектакль «Охота на мужчин» из-за откровенной сцены.

«Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическим спектаклям. Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам. Потребуй, пожалуйста, от судей, чтобы все бойцы хотя бы рубахи надели! Госдуме тоже надо с этим срочно разобраться», – написал Садальский в инстаграме.

Садальский известен ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя» (режиссер – Станислав Говорухин) и «О бедном гусаре замолвите слово» (режиссер – Эльдар Рязанов).

После поста Хабиба об «Охоте на мужчин» продюсер и актер спектакля Иван Жидков извинился перед дагестанской публикой.

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