«Вы сами бегаете полуголыми по рингам». Станислав Садальский обратился с претензией к Хабибу
Нурмагомедова подловили на двойных стандартах.
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обратился к бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову после того, как тот раскритиковал спектакль «Охота на мужчин» из-за откровенной сцены.
«Спасибо, Хабиб, за мужество и внимание к драматическим спектаклям. Плохо, что вы сами бегаете полуголыми по рингам. Потребуй, пожалуйста, от судей, чтобы все бойцы хотя бы рубахи надели! Госдуме тоже надо с этим срочно разобраться», – написал Садальский в инстаграме.
- Садальский известен ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя» (режиссер – Станислав Говорухин) и «О бедном гусаре замолвите слово» (режиссер – Эльдар Рязанов).
- После поста Хабиба об «Охоте на мужчин» продюсер и актер спектакля Иван Жидков извинился перед дагестанской публикой.
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