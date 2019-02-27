В Ивановской области застрелили экс-бойца MMA

В ночь на 24 февраля в городе Тейково Ивановской области был застрелен бывший боец местного клуба MMA Ахмед Гасанов.

Как отмечает издание «Иваново37», инцидент произошел в кафе-шашлычной «Чапок». По словам очевидцев, Гасанов поддержал конфликт с одним из посетителей, после чего тот достал пистолет и расстрелял спортсмена. Затем нападавший скрылся с места преступления.

У погибшего Гасанова были обнаружены огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. «Был убит экс-боец нашей команды. Хотим добавить, что не нужно лезть в приключения, они иногда доводят до нестоящих последствий. Берегите себя, ведь вас любят друзья и семья. Если хочется драться, то деритесь в ринге», – цитирует «Иваново37» собеседника из клуба MMA, где тренировался Гасанов.

Убитому спортсмену было 30 лет.

Стрелявший в Гасанова скрылся на автомобиле, сейчас его ищут правоохранительные органы.

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