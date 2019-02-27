Getty Images
«Макнаггетс без соуса». Фергюсон бросил вызов Конору, но ирландец предложил Тони мир и жвачку
Поединка между этими мужчинами мы точно не увидим.
Американский боец UFC Тони Фергюсон бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору.
«Макнаггетс без соуса» Макгрегор – лишь тень прежнего себя. У меня есть твердая правая рука, и она готова проверить его подбородок. Он будет таким же сладким, как вторничный тирамису», – написал Тони в твиттере.
«Если человек может скатиться, Тони, то он всегда может снова пойти вперед. Желаю тебе всего наилучшего и молюсь за тебя, как за своего коллегу. Респект моей семье Paradigm. Искренне твой, Бургер Кинг», – ответил Конор.
- Paradigm Sports Management – менеджерское агенство, которое представляет интересы обоих бойцов.
- Ранее Фергюсон отказался от поединка за временный титул чемпиона в легком весе.
В Ивановской области застрелили экс-бойца MMA
Подписывайся на нас в фейсбуке и читай новости про Конора и MMA
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте