Instagram

Боец ММА Аркадий Лисин умер в 21 год

Боец ММА Лисин умер в 21 год
Eurosport

36 мин. назад

Ужас.

21-летний боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин скоропостижно ушел из жизни. О смерти спортсмена сообщила Prime Fight Management, с которой Лисин сотрудничал.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин… Царствия небесного, чемпион», – говорится в посте организации в инстаграме. Причины смерти пока не сообщаются.

  • Лисин начал карьеру в июле 2016-го и выступал в тяжелой весовой категории. На его счету 5 побед и 2 поражения.
  • Аркадий стал чемпионом Prime Selection 2016 года.
Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте