Боец ММА Аркадий Лисин умер в 21 год

21-летний боец смешанных боевых искусств Аркадий Лисин скоропостижно ушел из жизни. О смерти спортсмена сообщила Prime Fight Management, с которой Лисин сотрудничал.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин… Царствия небесного, чемпион», – говорится в посте организации в инстаграме. Причины смерти пока не сообщаются.

Лисин начал карьеру в июле 2016-го и выступал в тяжелой весовой категории. На его счету 5 побед и 2 поражения.

Аркадий стал чемпионом Prime Selection 2016 года.

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