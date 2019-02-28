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Экс-чемпиону UFC Хьюзу запретили приближаться к жене и брату из-за обвинений в домашнем насилии

Экс-чемпиону UFC запретили приближаться к жене и брату из-за обвинений в домашнем насилии
Eurosport

1 час назад

Неприятная история.

Семья Мэтта Хьюза добилась запрета на приближение бывшего бойца ММА к супруге и брату ближе чем на 500 метров.

В октябре 2017 года Хьюз чуть не задушил супругу за отказ отдать ему ключи от автомобиля. А год спустя Хьюз ударил жену на глазах их общих детей из-за обвинений в переписке с другими женщинами. Брат Марка также обвинил бойца в агрессивном поведении, сообщает TMZ.

  • Хьюз дважды становился чемпионом UFC в полусреднем весе.
  • Он включен в зал славы организации.
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