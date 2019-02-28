Стас Барецкий снимет «Брат-3» с бывшими зэками, а одну из ролей отдаст Вячеславу Дацику

Шоумен и бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий планирует снять третью часть фильма «Брат», актерами в которой будут люди, освободившиеся из мест лишения свободы.

Одним из актеров будет скандально известный Вячеслав Дацик, которого накануне освободил Санкт-Петербургский городской суд. Бюджет картины составляет три миллиона рублей, все деньги получены от поклонников творчества Барецкого, рассказал «Российской газете» продюсер ленты Денис Константинович.

«Фильм будет про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй – хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел», – цитирует Барецкого «Лента».

Дацика осудили за то, что он разгромил бордель в Василеостровском районе Петербурга, а затем устроил «голый марш» с работницами салона.

Вячеслав – бывший российский боец смешанного стиля и тайского бокса. В дебютном поединке он нокаутировал Андрея Орловского, который сейчас выступает в UFC.

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