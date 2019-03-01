«Budweiser против Proper Twelve. 6 июля». Серроне затизерил бой с Конором двумя бутылочками алкоголя
Нас ждет очень крутой поединок.
Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне назвал дату своего поединка против ирландца Конора Макгрегора.
«Budweiser против Proper Twelve. 6 июля», – написал Серроне в инстаграме, подразумевая под Budweiser себя, а под Proper Twelve – Конора.
Это означает, что Макгрегор и Серроне подерутся на ивенте UFC 239, который пройдет в Лас-Вегасе.
- В октябре прошлого года Конор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову на ивенте UFC 229.
- Ранее вызов Макгрегору бросил Тони Фергюсон, но ирландец его отклонил.
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