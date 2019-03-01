Боец UFC обожает танцевать со смертью. С ним подерется Конор перед реваншем с Хабибом Нурмагомедовым

«Я уже не изменюсь. Я кушаю фруктовые рулетики и шоколадные конфетки. Потом страдаю и думаю: зачем я это съел? Но в тот момент это восхитительно», – в этой цитате выражается вся непосредственность Дональда Серроне, за которую его так любят фанаты UFC. Боец олицетворяет образ американца из глубинки. Громила с обаятельной улыбкой, потягивающий пивко и носящий ковбойские шляпы под стать прозвищу – Ковбой.

Эту непринужденность воспитала в нем бабушка. Мама и папа регулярно ссорились, поэтому от страха Дональд часто сбегал к старушке Джерри и дедушке-тезке. После развода родителей они забрали семилетнего внука к себе, и с тех пор мамой боец называл только бабулю.

В раннем детстве Серроне поставили диагноз синдром дефицита внимания, поэтому боец начал подготовку к UFC еще подростком. Он дрался и крушил помещения при любом удобном случае. Каждый месяц бабушка откладывала сумму, чтобы заплатить залог и вытащить внука из полицейского участка за очередное происшествие.

Дональд Серроне против Роба Маккало на WEC 36Getty Images

Несмотря на хулиганство, семья Серроне отказалась от лечения синдрома таблетками и верила, что с возрастом гиперактивность исчезнет. Так и случилось, но, скорее всего, именно расстройство повлияло на любовь Дональда к рукопашке.

В 20 лет Ковбой занялся кикбоксингом. Серроне настолько понравилось, что в любительских боях он разбросал 13 соперников и ушел в тайский бокс непобежденным, где к нулю поражений добавил еще 28 побед. Бабушка поддержала внука: «Я вообще не беспокоюсь о нем в клетке – там его всегда защитит рефери. Однажды его очень сильно избили полицейские. Надели наручники, повалили на пол и избили ногами. Каким бы жестоким ни был соперник, он не наденет на него наручники в октагоне». Она сопровождала Дональда на трибунах в каждом бою.

Дональд Серроне с бабушкойGetty Images

Серроне начал взрослую карьеру в WEC, но в октябре 2010 года UFC выкупил промоушен и перехватил бойцов. Ожидание дебюта оказалось самым страшным временем для Дональда. В этот момент у дедушки второй раз обнаружили онкологию, которая в 23 года привела его к инсульту и гемиплегии (паралич всех правых конечностей). В больнице Дональд-старший мотивировал внука чувствительными словами: «Я не умру, пока ты не выступишь в UFC. Не знаю, сколько я еще продержусь, поэтому поспеши».

Серроне впервые дрался без двух постоянных фанатов и задушил Пола Келли во втором раунде. Во время выхода в восьмиугольник он позвонил бабушке и поставил телефон на громкую связь. Джерри поднесла мобильник к уху мужа, который впал в кому. Ковбой осуществил мечту дедушки и выиграл первый бой, но радовался этому недолго: после дебюта он узнал, что Дональд-старший скончался.

Дональд Серроне против Пола КеллиGetty Images

С появлением в UFC Серроне замелькал в новостных лентах. На мероприятии Evolution Combat Sports Дональд встретился с бывшим своей девушки – бойцом Маркусом Сурсой. Последний съязвил по поводу отношений Ковбоя, поэтому оба файтера неплохо приложились друг по другу: у Сурсы остался фингал, а Серроне разбили губу. Из-за синяка под глазом и длинного языка Маркус даже снялся с боя, запланированного в этот же день.

Дональд бы так не поступил. Ковбой выходил в октагон даже при плохом самочувствии и восстанавливался в короткие сроки. Правда, несмотря на ответственность, Серроне играл на нервах Дэйны Уайта. Несколько раз его поймали на занятиях экстремальным спортом прямо перед боем.

«Если он пострадает, я убью его!» – истерил босс UFC в твиттере, когда увидел фотографию Дональда в скалах за 13 дней до боя с Энтони Петтисом, и оштрафовал. Ковбой плевал на санкции и пункт в контракте, который запрещал ему заниматься рискованными для жизни видами спорта.

Через месяц Серроне повторил восхождение на скалу, но на этот раз все прошло менее гладко. Анкер не выдержал вес бойца, который пролетел 40 футов, прежде чем четвертое крепление остановило его падение. В больнице рентген показал трещину в бедре и ступне. «Наверное, нужно танцевать со смертью… Просто чтобы понять, как драгоценна жизнь», – написал Дональд в твиттере, но продолжил танцы со смертью.

С бойцом регулярно случались неприятности. В 2012 году он неудачно упал с байка и порвал живот. Ему удалили часть желудка и кишок. Через четыре года Серроне чуть не остался без глаза, когда лошадь с испугу скинула его после выстрела. Чуть позже Ковбой перевернулся на пикапе во время съемки передачи «Путь к октагону» за пару недель до драки с Тимом Минсом. Из аварии он вышел невредимым и в этот же день отправился на тренировку.

Ближе всего к смерти Дональд оказался совсем недавно, когда погружался с другом в подводную пещеру El Aerolito 20 км длиной. Во время исследования приятель запутался в веревке и запаниковал, из-за чего грот осыпался. Несмотря на правило кейв-дайверов не спасать друг друга, Серроне поплыл за приятелем и заблудился. «Мне никогда в жизни не было так страшно. Я испугался, поэтому слишком быстро тратил кислород. Я ударился о свод пещеры, и у меня потемнело в глазах. Я успокоился и разглядел компас на руке. Потом прикинул, где может быть выход, но в пещерах нет прямых путей – это лабиринт из камней. Я двигался на ощупь, но потом понял, что плыву против течения – значит, не в сторону выхода. Я поплыл назад к веревке и начал истерить еще сильнее. Кислород в баллоне кончался – я не контролировал дыхание. В голове крутилось: «Черт, черт, черт! Тупой ты кусок дерьма, вот так люди и подыхают! Затем я собрался и поплыл вглубь этой бездны, в кромешную тьму».

Когда воздух уже подходил к концу, Ковбой вспомнил о разломе наверху пещеры и выбрался, где его ждал друг. «За всю жизнь я мог погибнуть множество раз, но этот был самый жуткий. Боец внутри меня говорил, что я справлюсь. Но стоит признать, что я почти сдался», – признался Серроне.

Опасные увлечения Дональд замещал классными боями, однажды проведя два за две недели. После невзрачной победы над Майлсом Джури Ковбой тут же согласился на октагон с Бенсоном Хендерсоном, которому дважды проиграл в WEC. Несмотря на уговоры Уайта об отдыхе, Серроне исправился перед фанатами за тухлую драку с Джури, вышел против Хендерсона и победил единогласным решением судей.

Дональд Серроне против Бена ХендерсонаGetty Images

За карьеру в UFC Дональд опередил Сен-Пьера и Биспинга по победам – их уже набралось 22. Он долго не находил себя в полусреднем весе, поэтому вернулся в легкий и вырубил молодого Александра Эрнандеса. Точнее всего его охарактеризовал легендарный диктор и болельщик Серроне Брюс Баффер: «В этом парне есть настоящий дух Америки. Он реально умеет развлекать людей. Я обожаю Ковбоя, для меня привилегия объявлять любой его выход».

Для Конора Макгрегора этот бой – погоня за реваншем с Хабибом, а для старичка Серроне – способ показать, что обычный парень, которого на трибунах поддерживает бабушка, легко может раскромсать пижона. Ведь он делал подобное не раз.

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