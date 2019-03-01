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Артем Дзюба станет секундантом Александра Волкова в бою против Алистара Оверима
Футболист примерит новую роль на турнире в Санкт-Петербурге.
Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба посетит турнир UFC Fight Night 149, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля 2019 года.
Дзюба выступит в роли секунданта русского бойца MMA Александра Волкова в поединке против представителя Нидерландов Алистара Оверима. В инстаграме об этом сообщил обозреватель боев MMA Алексей Сафонов. Он получил информацию от менеджера Волкова Ивана Банникова.
В команде бойца считают, что опыт Дзюбы в сборной России по футболу поможет ему грамотно настроить Волкова на поединок.
- В конце 2018 года Дзюба и Волков провели совместную тренировку.
- Поединок Волкова и Оверима станет титульным на турнире в Петербурге.
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