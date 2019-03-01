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«Когда тебя уволят из UFC, ты найдешь классную работу на ТВ». Хабиб затроллил Уайта

«Когда тебя уволят из UFC, ты найдешь классную работу на ТВ». Хабиб затроллил Уайта
Eurosport

1 час назад

Годный троллинг.

Президент UFC Дэйна Уайт в видеоролике призвал купить PPV-подписку для просмотра UFC 235. В комментарии заглянул чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов с целью немного потроллить босса.

«Отличный анонс, Дэйна. Думаю, когда тебя уволят из UFC, ты сможешь найти классную работу на ТВ», – написал Хабиб.

  • Хабиб дисквалифицирован до июля за драку после боя с Конором Макгрегором.
  • На счету дагестанца 29 побед в 29 поединках.
  • Уайт возглавляет UFC с 2001 года.
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