«Когда тебя уволят из UFC, ты найдешь классную работу на ТВ». Хабиб затроллил Уайта

Президент UFC Дэйна Уайт в видеоролике призвал купить PPV-подписку для просмотра UFC 235. В комментарии заглянул чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов с целью немного потроллить босса.

«Отличный анонс, Дэйна. Думаю, когда тебя уволят из UFC, ты сможешь найти классную работу на ТВ», – написал Хабиб.

Хабиб дисквалифицирован до июля за драку после боя с Конором Макгрегором.

На счету дагестанца 29 побед в 29 поединках.

Уайт возглавляет UFC с 2001 года.

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