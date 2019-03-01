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«Я порву всех, подпиши со мной контракт». Неизвестный парень вписал обращение к Уайту в статью Вики

«Я порву всех, подпиши со мной контракт». Неизвестный парень вписал обращение к Уайту в статью Вики
Eurosport

51 мин. назад

Прочтет ли Дана?

Некий боец по имени Мунис Мирзоев написал обращение к президенту UFC Дэйне Уайту и разместил его в статье про босса промоушена в Википедии.

«Привет Доновайт, я Мирзоев Мунис, хочу подписать контракт с UFC, обещаю порвать всех на части в легком весе, просто дай мне шанс и подпиши контракт», – гласит подпись, оставленная почему-то в русскоязычной статье.

  • Найти информацию о бойце с таким именем не удалось.
  • Уайт возглавляет UFC с 2001 года.
  • Поясом чемпиона в легком весе владеет Хабиб Нурмагомедов, который до июля отбывает дисквалификацию.
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