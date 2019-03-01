Baza: пьяный Емельяненко удрал от эвакуаторщиков, разбил две машины и все равно попал в отделение

Российский боец ММА Александр Емельяненко задержан в Кисловодске при попытке скрыться от полиции.

Спортсмен попытался уехать от полицейских на золотом «Мерседесе» с чеченскими номерами, но попал в аварию и покрушил две машины, после чего его задержали. Александр был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал Baza.

Заценить подвиг Александра можно здесь.

У Емельяненко-младшего 36 боев на профессиональном уровне: 28 побед и 7 поражений.

Последний бой с Тони Джонсоном он свел к ничьей, которая пока единственная в его карьере.

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