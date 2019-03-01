Петр Ян переподписался с UFC на 6 боев

Российский боец ММА Петр Ян подписал новый контракт с UFC.

«Хочу поделиться отличной новостью. Сегодня мы подписали новый контракт с UFC – на 6 боев. Это третий контракт и это мотивирует больше трудиться. Впереди много работы! Спасибо моей команде», – написал Ян в инстаграме

У Яна в UFC четыре победы из четырех.

После победы над Джоном Додсоном и дебютировал в топ-10 легчайшего веса.

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