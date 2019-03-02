Сергей Харитонов – Рамзану Кадырову: «Закройте Александра Емельяненко на территории Чечни»

Российский боец MMA Сергей Харитонов высказался о ситуации с Александром Емельяненко, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и был доставлен в полицию. Харитонов записал видеообращение в инстаграме.

«Сегодня утром меня разбудила куча звонков корреспондентов. Знаю, что Александр Емельяненко вновь натворил каких-то дел. Попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Этот человек, я повторял, говорил и буду говорить, опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать – все что угодно. На него может повлиять только один человек – Рамзан Ахматович Кадыров.

Рамзан Ахматович, заберите его обратно в клуб, закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит еще больше дел. Он слушает только вас», – сказал Харитонов.

Емельяненко ранее тренировался в чеченском бойцовском клубе «Ахмат».

У Емельяненко-младшего 36 боев на профессиональном уровне: 28 побед и 7 поражений.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке