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Сергей Харитонов – Рамзану Кадырову: «Закройте Александра Емельяненко на территории Чечни»
Роскошный комментарий в инстаграме.
Российский боец MMA Сергей Харитонов высказался о ситуации с Александром Емельяненко, который в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и был доставлен в полицию. Харитонов записал видеообращение в инстаграме.
«Сегодня утром меня разбудила куча звонков корреспондентов. Знаю, что Александр Емельяненко вновь натворил каких-то дел. Попал в какую-то аварию или что-то в этом роде. Этот человек, я повторял, говорил и буду говорить, опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать – все что угодно. На него может повлиять только один человек – Рамзан Ахматович Кадыров.
Рамзан Ахматович, заберите его обратно в клуб, закройте его на территории Чечни, и тогда он не натворит еще больше дел. Он слушает только вас», – сказал Харитонов.
- Емельяненко ранее тренировался в чеченском бойцовском клубе «Ахмат».
- У Емельяненко-младшего 36 боев на профессиональном уровне: 28 побед и 7 поражений.