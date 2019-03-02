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Дэйна Уайт: «Подбираем Серроне соперника. Боя с Конором не будет»
Поединок планировался на лето.
Глава UFC Дэйна Уайт расстроил поклонников смешанных единоборств – бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне не состоится.
«Они обсуждали бой, и я пообещал им его устроить, если они хотят подраться. Но мы даже не приблизились к соглашению. Сейчас подбираем Серроне соперника. Он был в моем офисе вчера. Возможно, новым оппонентом станет Эл Яквинта», - цитирует Уайта MMA Junkie.
Конор Макгрегор и Дональд Серроне успели дать только устное согласие на очный поединок.
- В октябре 2018 года Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
- Серроне в январе 2019 года победил Александра Эрнандеса на UFC Fight Night в Бруклине.
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