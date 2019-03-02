Дэйна Уайт: «Подбираем Серроне соперника. Боя с Конором не будет»

Глава UFC Дэйна Уайт расстроил поклонников смешанных единоборств – бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне не состоится.

«Они обсуждали бой, и я пообещал им его устроить, если они хотят подраться. Но мы даже не приблизились к соглашению. Сейчас подбираем Серроне соперника. Он был в моем офисе вчера. Возможно, новым оппонентом станет Эл Яквинта», - цитирует Уайта MMA Junkie.

Конор Макгрегор и Дональд Серроне успели дать только устное согласие на очный поединок.

В октябре 2018 года Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.

Серроне в январе 2019 года победил Александра Эрнандеса на UFC Fight Night в Бруклине.

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме