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Дэйна Уайт: «Подбираем Серроне соперника. Боя с Конором не будет»

Уайт: «Подбираем Серроне соперника. Боя с Конором не будет»
Eurosport

1 час назад

Поединок планировался на лето.

Глава UFC Дэйна Уайт расстроил поклонников смешанных единоборств – бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне не состоится.

«Они обсуждали бой, и я пообещал им его устроить, если они хотят подраться. Но мы даже не приблизились к соглашению. Сейчас подбираем Серроне соперника. Он был в моем офисе вчера. Возможно, новым оппонентом станет Эл Яквинта», - цитирует Уайта MMA Junkie.

Конор Макгрегор и Дональд Серроне успели дать только устное согласие на очный поединок.

  • В октябре 2018 года Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 229.
  • Серроне в январе 2019 года победил Александра Эрнандеса на UFC Fight Night в Бруклине.

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