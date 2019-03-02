«Давайте, если вам не трудно, я не буду делать это на видео». Емельяненко застеснялся при допросе

Боец ММА Александр Емельяненко, задержанный за попытку скрыться на машине от правоохранителей, попросил не записываться его показания на видеокамеру.

«Давайте, если вам не трудно, я не буду делать это при видеозаписи. Для того, чтобы впоследствии фанаты не...», – попросил Емельяненко.

Александр в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП и был доставлен в полицию.

У Емельяненко-младшего 36 боев на профессиональном уровне: 28 побед, 7 поражений и одна ничья.

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