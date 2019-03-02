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Суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток за езду пьяным и неповиновение полиции
1,5 недели без золотого «Мерседеса».
Кисловодский суд отправил российского бойца ММА Александра Емельяненко под административный арест на 10 суток.
«Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, на них бы это как-то отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком ни побоев нет, ни жалоб. Да, выпил, каюсь, неправ был», – цитирует Емельяненко 360tv.
Емельяненко обвинили в нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части, невыполнении требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и в неповиновении распоряжению сотрудника полиции.
- У Емельяненко-младшего 36 боев на профессиональном уровне: 28 побед и 7 поражений.
- Последний бой с Тони Джонсоном он свел к ничьей, которая пока единственная в его карьере.
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