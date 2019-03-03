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Хабиб Нурмагомедов: «Забит Магомедшарипов и Камару Усман – новый уровень в MMA»
Победитель Конора пришел в восторг от нового ивента UFC.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов похвалил нигерийца Камару Усмана и представителя России Забита Магомедшарипова.
«Меня очень впечатлил Камару Усман. Мои поздравления. Также поздравляю Забита Магомедшарипова. Забит и Усман – новый уровень в MMA», – написал Нурмагомедов в твиттере.
- На ивенте UFC 235 Усман победил американца Тайрона Вудли и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
- Магомедшарипов выиграл у Джереми Стивенса. Теперь Забит дебютирует в топ-10 рейтинга полулегковесов UFC.
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