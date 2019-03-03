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Хабиб Нурмагомедов: «Забит Магомедшарипов и Камару Усман – новый уровень в MMA»

Хабиб: «Магомедшарипов и Усман – новый уровень в MMA»
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 1 минуту назад

Победитель Конора пришел в восторг от нового ивента UFC.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов похвалил нигерийца Камару Усмана и представителя России Забита Магомедшарипова.

«Меня очень впечатлил Камару Усман. Мои поздравления. Также поздравляю Забита Магомедшарипова. Забит и Усман – новый уровень в MMA», – написал Нурмагомедов в твиттере.

  • На ивенте UFC 235 Усман победил американца Тайрона Вудли и стал чемпионом UFC в полусреднем весе.
  • Магомедшарипов выиграл у Джереми Стивенса. Теперь Забит дебютирует в топ-10 рейтинга полулегковесов UFC.

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