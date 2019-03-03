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Конор Макгрегор – о поединке Джонса и Смита: «Это было потрясающе, Джон. Энтони, у тебя сердце льва»

Конор – о поединке Джонса и Смита: «Это было потрясающе, Джон. Энтони, у тебя сердце льва»
Eurosport

29 мин. назад

Главный бой UFC 235 не оставил ирландца равнодушным.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассыпался комплиментами в адрес американцев Джона Джонса и Энтони Смита после их поединка в рамках UFC 235.

«Это было потрясающе, Джон. Энтони, у тебя сердце льва! Удивительная демонстрация мужества и храбрости на протяжении всего боя. Невероятно! Спасибо. Какой спорт!» – написал Макгрегор в твиттере.

  • Джонс выиграл у Смита единогласным решением судей (48-44, 48-44, 48-44) и защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе.
  • Джонс одержал 24-ю победу в карьере при одном поражении.

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