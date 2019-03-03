Getty Images
Конор Макгрегор – о поединке Джонса и Смита: «Это было потрясающе, Джон. Энтони, у тебя сердце льва»
Главный бой UFC 235 не оставил ирландца равнодушным.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассыпался комплиментами в адрес американцев Джона Джонса и Энтони Смита после их поединка в рамках UFC 235.
«Это было потрясающе, Джон. Энтони, у тебя сердце льва! Удивительная демонстрация мужества и храбрости на протяжении всего боя. Невероятно! Спасибо. Какой спорт!» – написал Макгрегор в твиттере.
- Джонс выиграл у Смита единогласным решением судей (48-44, 48-44, 48-44) и защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе.
- Джонс одержал 24-ю победу в карьере при одном поражении.
«Играя с перьями, можно пощекотать задницу». Боец UFC восхитился нокаутом российской продавщицы
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте