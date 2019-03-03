«360»: задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским грозит увольнение за задержание российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

По данным телеканала «360», кисловодских сотрудников предупредили о приезде Емельяненко и попросили его не трогать. Теперь тех, кто остановил бойца и снял задержание на видео, могут уволить.

Напомним, что Емельяненко в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в аварию и разбил две машины, после чего и был задержан.

Спортсмен получил 10 суток ареста.

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