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«360»: задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Сотрудников попросили не трогать спортсмена, но они не послушались.
Кисловодским полицейским грозит увольнение за задержание российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.
По данным телеканала «360», кисловодских сотрудников предупредили о приезде Емельяненко и попросили его не трогать. Теперь тех, кто остановил бойца и снял задержание на видео, могут уволить.
- Напомним, что Емельяненко в состоянии сильного алкогольного опьянения попал в аварию и разбил две машины, после чего и был задержан.
- Спортсмен получил 10 суток ареста.
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