«Большое спасибо, Брат». Хабиб поблагодарил Кадырова за помощь пострадавшим от пожара в Дагестане

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за финансовую помощь пострадавшим при пожаре в дагестанском селе Тисси-Ахитли.

«Большое спасибо, Брат, за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана. Это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем.

Каждый человек наших Республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами – Чечни и Дагестана», – написал Хабиб в инстаграме.

В результате пожара, случившегося в Тисси-Ахитли 1 марта, сгорели 17 домов. Из них 11 сгорели полностью, шесть хозяйств пострадали частично.

Кадыров передал пострадавшим 10 миллионов рублей.

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