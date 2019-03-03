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«Большое спасибо, Брат». Хабиб поблагодарил Кадырова за помощь пострадавшим от пожара в Дагестане

«Большое спасибо, Брат». Хабиб поблагодарил Кадырова за помощь пострадавшим от пожара в Дагестане
Eurosport

45 мин. назадОбновлено 42 мин. назад

Глава Чечни пожертвовал дагестанским семьям 10 млн рублей.

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за финансовую помощь пострадавшим при пожаре в дагестанском селе Тисси-Ахитли.

«Большое спасибо, Брат, за то, что принимаешь участие во многих бедах Дагестана. Это не первый случай, когда помощь оказывается тобою Дагестану. Пусть Аллах даст тебе долгих лет жизни и пусть удача сопутствует тебе во всем.

Каждый человек наших Республик, независимо от работы или социального положения, должен сделать хоть что-то, чтобы укреплялись братские отношения между нашими народами – Чечни и Дагестана», – написал Хабиб в инстаграме.

  • В результате пожара, случившегося в Тисси-Ахитли 1 марта, сгорели 17 домов. Из них 11 сгорели полностью, шесть хозяйств пострадали частично.
  • Кадыров передал пострадавшим 10 миллионов рублей.

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