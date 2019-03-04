«Неймар похож на Харитонова». Олег Тактаров – лучший аналитик в русском ММА

Смешанные единоборства суперпопулярны в России, но ММА-журналистики в нашей стране фактически нет. Авторы либо текстово пересказывают бои (зачем, если есть хайлайты?), либо берут однообразные интервью с вопросами про детство, тренировки, драки на улице и гонорары за победы. Зрелищной, провокационной и яркой аналитики тупо нет – вероятно, все дело в том, что здесь придется отвечать за слова.

Условный футболист не может выкатить мяч в микст-зону и обыграть журналиста между ног, зато профессиональный боец легко прижмет к стенке любого болтуна и в лучшем случае потребует извинений. Поэтому даже самые унизительные и безвольные поражения описываются деликатными, тактичными и аккуратными словами. В итоге жесткий и опасный вид спорта резко теряет в брутальности: репортеры не позволяют себе быть такими же хлесткими и безжалостными, как топовые бойцы.

К счастью, в русском ММА есть Олег Тактаров – человек, который рецензирует все, что видит. В середине девяностых Олег становился чемпионом UFC (за 13 лет до Хабиба), потом дрался в Pride, а параллельно снимался в Голливуде и России. Сейчас Тактарову 51 год, в его инстаграме 141 тысяча подписчиков (есть даже галочка и слово official в названии), а каждый ролик собирает по 35-40 тысяч просмотров.

Объективно говоря, бойцовская карьера «Русского медведя» загнулась еще 20 лет назад, да и UFC в нынешнем формате он не застал: например, когда Олег выиграл чемпионат, ему пришлось драться трижды за вечер – это абсолютное безумие. Так уж сложилось, что Тактаров занимался другим видом спорта (настоящими боями без правил), но это совершенно не мешает ему давать экспертную оценку, вспоминая личный опыт. Королем UFC был? Да. В Штатах любят и уважают? Конечно. Авторитет есть? Однозначно. Следовательно, можно говорить что угодно и как угодно.

Тактаров гениально пользуется своим статусом. Его инстаграм делится на три рубрики. Первая – фотографии с вдохновляющими подписями: «Либо ты веришь и принимаешь все, что я говорю и советую, либо веришь тем, с кем проиграл». Вторая – видео для худеющих и зожников: там Олег рассказывает, как держать себя в форме и выглядеть свежим даже в 50 с лишним лет. Все лайфхаки сопровождаются унижениями других методик: «Русский медведь» хейтит фитнес-тренеров, обывателей и всяких интернет-экспертов. «Я занимаюсь этим 40 лет, кроме меня вам никто не поможет», – вот главный рефрен Тактарова.

Но самая крутая рубрика – мнения по современному ММА. Олег снимает себя крупным планом и выдает просто ядерные реплики. Неважно, сам ли он додумался до такой подачи или ему подсказали, но единоборствам действительно не хватало видосов от мужчины, который имеет полное право на любые слова. Тактаров не боится последствий, а просто расстреливает мыслями, которые залетают в голову.

За последние полтора месяца он трижды устроил прожарку другим бойцам. 35-секундное поражение Федора Олег связал с секундантами: «Там был Запашный, а у него все тигры в цирке вялые. Это никак не может быть связано?» Шикарная версия, просто браво. Затем досталось Сергею Харитонову, который выхватил в пах от Мэтта Митриона: «Я бы отломал ногу, летящую в пах, если бы она специально туда летела. Посмотрите выражение лица Неймара, когда он корчится. Они с Харитоновым похожи, как два брата». Следом Тактаров приговорил Виталия Минакова, проигравшего Чику Конго. «Он не боец. Мог бы стать музыкантом, актером, художником. Но MMA – не его».

«Русский медведь» превратился в Бубнова от единоборств – ему звонят за убийственными цитатами и тут же их получают. Тактаров редко вступает в дискуссии с возмущенными оппонентами (это ниже его достоинства), зато регулярно выпускает хитовый контент – не проходит и дня без очередного интервью или сочного видоса.

При этом воспринимать позицию Олега всерьез, разумеется, не стоит. Поражение от Гари Гудриджа он оправдал допингом (пруфов нет), а тяжелейший нокаут от Ренцо Грейси – снотворным, которое Тактарову якобы подмешал собственный менеджер. Еще Тактаров рассказывал, как в начале девяностых уложил на улице толпу гопников (их было 30, половина легла), как сам зашивал себе раны после боев в UFC и как бесплатно вылечил колено у болгарского мага (такая операция стоит больше 20 тысяч долларов). Короче, достойное фэнтези.

Но все сомнения в правдивости и фактуре разбиваются об имидж Олега: человеку нравится быть всезнающим и непобедимым Рэмбо – пожалуйста, на здоровье, главное, чтобы продолжал снимать ролики и общаться с журналистами. Потому что именно Тактаров сейчас выдает самый изобретательный и разнообразный трешток в стране.

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