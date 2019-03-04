Майский бой Александра Емельяненко отменен

Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) отменила ближайший бой Александра Емельяненко и приостановила действие его контракта.

«Бой Емельяненко, запланированный на 4 мая, отменен, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу, – сказал ТАСС исполнительный директор RCC Клименко. – Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен».

4 мая Александр должен был провести бой в Челябинске против Вагнера Прадо из Бразилии.

1 марта боец был задержан в Кисловодске за езду в состоянии алкогольного опьянения.

В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он вышел условно-досрочно.

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