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«Ваша болтовня никому не интересна». Нурмагомедо рассказал, что на самом деле имеет значение в жизни
Очень философский пост.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал новую публикацию в инстаграме. Боец поделился мнением, что на самом деле имеет значение в жизни человека.
«Ваша болтовня никому не интересна, судить будут по поступкам. Только поступки имеют значение», – написал Нурмагомедов.
- Последний бой Хабиба состоялся 6 октября 2018 года: он нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.
- Нурмагомедов дисквалифицирован атлетической комиссией Невады на 9 месяцев за драку после поединка с Конором.
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