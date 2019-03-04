«Ваша болтовня никому не интересна». Нурмагомедо рассказал, что на самом деле имеет значение в жизни

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сделал новую публикацию в инстаграме. Боец поделился мнением, что на самом деле имеет значение в жизни человека.

«Ваша болтовня никому не интересна, судить будут по поступкам. Только поступки имеют значение», – написал Нурмагомедов.

Последний бой Хабиба состоялся 6 октября 2018 года: он нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

Нурмагомедов дисквалифицирован атлетической комиссией Невады на 9 месяцев за драку после поединка с Конором.

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