Петр Ян – Александру Емельяненко: «Если бухаешь, бухай так, чтобы никто не видел».

Боец UFC Петр Ян прокомментировал инцидент с Александром Емельяненко, которого арестовали на 10 суток.

«Считаю его поведение неправильным. За такое надо наказывать, общество же страдает. Это же громкая история, которую в интернете подхватили, люди увидели. Над ним уже смеются. Говорят, мол, то Дацик выйдет, а Саша сядет, то наоборот.

Ты же профессиональный спортсмен. Ладно, напился. Но тебя уже снимают на камеру, а ты сидишь и материшься. Я такое не поддерживаю. Если ты бухаешь, то бухай так, чтобы никто не видел. Все в шоке.

Он вроде пытается держать правильную линию, советы дает в интернете. Пока в «Ахмате» тренировался, все нормально было. Но, видимо, такой человек он. Хочется, чтобы у Александра был более порядочный образ. Он же талантливый боец. Хорошо выступал, достойно», – сказал Янв интервью Tofight.

1 марта боец был задержан в Кисловодске за езду в состоянии алкогольного опьянения.

4 мая Александр должен был провести бой в Челябинске против Вагнера Прадо из Бразилии, но после инцидента поединок отменили.

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