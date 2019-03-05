Иранский и бразильский Халк подерутся по правилам MMA. Один из них весит 180 кг
По условиям боя, мужчине придется согнать вес до 120 кг.
Пауэрлифтер Саджад Гариби по прозвищу иранский Халк получил вызов от бразильского Халка – Ромарио дос Сантоса Алвеса. Поединок мужчин-тяжеловесов пройдет по правилам MMA.
«Я поднимусь до 120 кг, а ты сбросишь вес до этой отметки. И тогда я снесу тебе голову», – цитирует Алвеса The Sun.
В настоящий момент вес Гариби при росте 188 см составляет 180 кг. На инстаграм иранского Халка подписано почти полмиллиона человек.
- Ромарио дос Сантос – кумир знаменитого российского качка Кирилла Терешина. Бразилец, как и Кирилл, прославился закачиванием в тело синтола.
- Столкнувшись с проблемами со здоровьем, Алвес объявил бойкот синтоловым экспериментам.
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