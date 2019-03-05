Иранский и бразильский Халк подерутся по правилам MMA. Один из них весит 180 кг

Пауэрлифтер Саджад Гариби по прозвищу иранский Халк получил вызов от бразильского Халка – Ромарио дос Сантоса Алвеса. Поединок мужчин-тяжеловесов пройдет по правилам MMA.

«Я поднимусь до 120 кг, а ты сбросишь вес до этой отметки. И тогда я снесу тебе голову», – цитирует Алвеса The Sun.

В настоящий момент вес Гариби при росте 188 см составляет 180 кг. На инстаграм иранского Халка подписано почти полмиллиона человек.

Ромарио дос Сантос – кумир знаменитого российского качка Кирилла Терешина. Бразилец, как и Кирилл, прославился закачиванием в тело синтола.

Столкнувшись с проблемами со здоровьем, Алвес объявил бойкот синтоловым экспериментам.

«Какая ампутация? Никому еще не отрезали руки». Почему синтольщику Кириллу Терешину уже не помочь

Подписывайся на нас в фейсбуке и читай новости про MMA