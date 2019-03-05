ESPN: 4 мая Алексей Олейник сразится с Уолтом Харрисом

Российский тяжеловес Алексей Олейник встретится с американцем Уолтом Харрисом на ивенте UFC, который пройдет 4 мая в Оттаве, сообщает ESPN.

Олейник выиграл 57 боев в смешанных единоборствах при 11 поражениях и одной ничьй. На ивенте UFC в Москве Алексей победил новозеландца Марка Ханта.

Харрис одержал 11 побед при семи поражениях. В последнем на данный момент бою Харрис победил представителя Белоруссии Андрея Орловского, однако результат боя был отменен из-за положительной допинг-пробы американца.

Уолт получил отстранение всего на 4 месяца, доказав, что допинг попал в его организм случайно.

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