Вячеслав Дацик: «Нас с Емельяненко интересует кровь. Будет разборка, жесткое мясо»

Вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик рассказал, как именно он хочет подраться с Александром Емельяненко.

«Будем биться с Александром Емельяненко по бирманским правилам. Это аналог тайского бокса. Только руки не в перчатках, а оборачиваются бечевками, которые покрываются клеем и морской галькой. Деремся не на ринге, а в круге с кольями и песком. Очень жесткий бой. Никаких судей в круге не будет. Думаю, такая битва понравится [зрителям].

Почему Емельяненко согласится? Потому что у нас есть личная неприязнь. Бои на ринге – это там какие-то денежные моменты. Здесь деньги никого не интересуют. Нас интересует кровь. У меня есть интерес пустить ему кровь, ему хочется пустить кровь мне. Кто кого забьет! Здесь будет разборка, жесткое мясо. Мы деремся за честь воина», – рассказал Дацик в интервью Sport24.

Дацик вышел из тюрьмы в конце февраля. По его словам, бой с Емельяненко может состояться в течение полугода.

Дебютный бой Дацика на профессиональном ринге прошел в 1999 году – тогда Вячеслав нокаутом победил Андрея Орловского, будущего чемпиона UFC.

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