Боец UFC Колби Ковингтон: «Менеджер Хабиба угрожает выследить меня и пристрелить»

Боец UFC Колби Ковингтон рассказал об угрозах, которые поступили ему со стороны менеджера Хабиба Нурмагомедова и Камару Усмана – Али Абдель-Азиза.

«Эта крыса, этот террорист должен быть депортирован в страну, откуда он приехал. Его вообще нельзя пускать в страну, учитывая все те вещи, что он говорит. Он шатается здесь, пытается бить профессиональных бойцов. И знаете, что он мне сказал? Он сказал, что собирается выследить меня и пристрелить.

Он сказал это мне. Клянусь перед богом своей жизнью – он это произнес. У меня есть свидетели, которые слышали, как он это сказал», – приводит слова Ковингтона MMA Junkie.

Конфликт между Ковингтоном и Абдель-Азизом произошел после боя между Усманом и Тайроном Вудли. Сперва перепалка возникла между Ковингтоном и Усманом, а затем к ней подключился Абдель-Азиз, который попытался ударить Колби.

В поединке с Вудли Усман завоевал титул чемпиона UFC в полусреднем весе. По словам президента организации Дэйны Уайта, защищать титул Камару будет в бою против Ковингтона.

Колби Ковингтон: «Вперед меня пропустили парня, собиравшего за мной объедки. Пошли на хрен, UFC»

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