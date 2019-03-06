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Конор Макгрегор: «С Флойдом Мэйуэзером был великолепный бой. Реванш – отличная идея»
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Боец UFC Конор Макгрегор рассматривает возможность проведения реванша с американским боксером Флойдом Мэйуэзером.
«В восьмом раунде [поединка с Флойдом] я все испортил, поторопившись с правым хуком. Угол для атаки был отличный. Флойд попался. Все, что мне нужно было сделать, – принять правильную стойку и нанести удар. Поторопившись с правым хуком, я потерял баланс при ударе слева.
Это был великолепный боксерский поединок! Реванш – это интересная идея, без сомнения», – написал Макгрегор в твиттере.
- Конор и Флойд подрались в 2017 году. Победу одержал Мэйуэзер.
- В последнем на данный момент поединке в UFC Макгрегор уступил представителю России Хабибу Нурмагомедову.
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