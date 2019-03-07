Вячеслав Дацик: «Хабиб – дрищ весом с муху. В тюрьме все белые были за Конора»

Бывший боец ММА боец Вячеслав Дацик рассказал об отношении к Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб – это дрищ. Вес мухи. Единственный нормальный боец в России остался – это Харитонов.

Я болел за Конора Макгрегора. За рыжебородого. Я прекрасно понимал, что выиграет Хабиб – по технике, по тактике, по стилю. Это было понятно. У ударника против борца шансов мало. Бой смотрел по телеку – в камерах есть телевизоры. Большая часть тюрьмы – с Кавказа, они за Хабиба болели. Но все белые болели за Конора», –Дацик.