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Вячеслав Дацик: «Хабиб – дрищ весом с муху. В тюрьме все белые были за Конора»
Жарит по-полной.
Бывший боец ММА боец Вячеслав Дацик рассказал об отношении к Хабибу Нурмагомедову.
«Хабиб – это дрищ. Вес мухи. Единственный нормальный боец в России остался – это Харитонов.
Я болел за Конора Макгрегора. За рыжебородого. Я прекрасно понимал, что выиграет Хабиб – по технике, по тактике, по стилю. Это было понятно. У ударника против борца шансов мало. Бой смотрел по телеку – в камерах есть телевизоры. Большая часть тюрьмы – с Кавказа, они за Хабиба болели. Но все белые болели за Конора», – Дацик.
- Дацика недавно досрочно выпустили из тюрьмы. Он отбывал наказание за погром в борделе в Василеостровском районе Петербурга и «голый марш» с работницами салона.
- Вячеслав – бывший российский боец смешанного стиля и тайского бокса. В дебютном поединке он нокаутировал Андрея Орловского, который сейчас выступает в UFC.
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