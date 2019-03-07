Александр Емельяненко оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав

Мировой суд в Кисловодске назначил бойцу ММА Александру Емельяненко штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года по административному делу об отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения.

По словам адвоката, участвовавшего в заседании, постановление суда будет обжаловано. Срок, в который это можно сделать, составляет 10 дней, передает «Р-Спорт».

1 марта боец был задержан в Кисловодске за езду в состоянии алкогольного опьянения.

На суде Александр не признал вины и настаивал, что не отказывался от освидетельствования.

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке