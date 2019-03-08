Александр Емельяненко: «Сотрудники полиции спровоцировали меня на грубое общение»

Боец ММА Александр Емельяненко не признал своей вины за вождение пьяным и попытку скрыться от сотрудников полиции.

«Нет, я вину не признаю. Вся ситуация была спровоцирована сотрудниками полиции. Они вывели меня на грубое общение, на грубый разговор и соответствующее поведение. Когда они подходили ко мне без включенных видеорегистраторов, они разговаривали со мной совершенно иначе. Спровоцировав меня и поняв, что я могу им отвечать в таком же тоне, полицейские включили видеорегистраторы и стали общаться более любезно», – цитирует речь Емльяненко в суде телеграм-канал Mash.

Боец был задержан в Кисловодске за езду в состоянии алкогольного опьянения 1 марта.

7 марта его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

4 мая Александр должен был провести бой в Челябинске против Вагнера Прадо из Бразилии, но после инцидента поединок отменили.

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