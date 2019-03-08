Getty Images
Александр Емельяненко: «Сотрудники полиции спровоцировали меня на грубое общение»
У младшего брата своя версия событий.
Боец ММА Александр Емельяненко не признал своей вины за вождение пьяным и попытку скрыться от сотрудников полиции.
«Нет, я вину не признаю. Вся ситуация была спровоцирована сотрудниками полиции. Они вывели меня на грубое общение, на грубый разговор и соответствующее поведение. Когда они подходили ко мне без включенных видеорегистраторов, они разговаривали со мной совершенно иначе. Спровоцировав меня и поняв, что я могу им отвечать в таком же тоне, полицейские включили видеорегистраторы и стали общаться более любезно», – цитирует речь Емльяненко в суде телеграм-канал Mash.
- Боец был задержан в Кисловодске за езду в состоянии алкогольного опьянения 1 марта.
- 7 марта его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
- 4 мая Александр должен был провести бой в Челябинске против Вагнера Прадо из Бразилии, но после инцидента поединок отменили.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте