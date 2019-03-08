«Все хорошо, наступило твое время» – мать поверженного чемпиона UFC благословила соперника сына

Чемпион турнира UFC 235 в полусреднем весе Камару Усман встретился с матерью побежденного им соперника Тайрона Вудли. Дебора Вудли сказала победителю сына несколько напутственных слов.

«Все хорошо, дорогой, благословляю тебя. Все хорошо. Теперь наступило твое время. Держись. Ты слышишь меня? И продолжай работать, потому что потом придут и за тобой соперники», – сказала женщина.

Усман не сдержал слез после трогательных слов.

В сентябре 2018 года Дебора Вудли утешала Даррена Тилла, который проиграл ее сыну.

У Камару Усмана – 15 побед и одно поражение.

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