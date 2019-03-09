Конор выполнил общественные работы в церквях по решению суда о нападении на автобус Хабиба

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выполнил решение Бруклинского суда по делу о нападении на автобус.

Как отмечает TMZ, Конор на протяжении пяти дней занимался физическим трудом на благо двух бруклинских церквей. Условия работы были организованы так, чтобы не привлекать излишнего внимания. Ирландец произвел на служителей положительное впечатление, покорив их своей отзывчивостью и приветливостью.

Кроме того, Макгрегор провел длительную беседу с одним из священников.

В апреле 2018 года Конор напал на автобус, в котором, среди других пассажиров, находился дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов. Ирландец хотел добраться до Хабиба и разбил окно автобуса арматурой.

В октябре того же года Нурмагомедов и Макгрегор провели бой, в котором победил Хабиб.

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